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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستخدم التجويع كسلاح|مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يدّعي السماح بدخول المساعدات إلى غزة

مندوب فلسطين لدى
مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح يتماشى مع سياستها الهادفة لتهجير سكان غزة.

وأضاف “منصور” خلال كلمة له بمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في غزة، أن المجاعة في غزة تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، لافتًا إلى أن إسرائيل مُستمرة في عدوانها الإجرامي.

وأشار إلى أنه يجب وقف إطلاق النار فورًا في غزة لوقف الإبادة الجماعية، داعيًا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على ما قامت به من جرائم حرب في القطاع المحاصر.

وتابع قوله إن إسرائيل تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية ومستمرة بجرائمها الهادفة إلى التطهير العرقي.

وأكد “منصور”، أن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويواصل إمطار القطاع بالقنابل، موضحًا أن إسرائيل تدعي أنها تسمح بدخول المساعدات رغم قصفها المخابز ومزارع القطاع وإغلاق معابره.

ولفت إلى أن إسرائيل هدّدت باجتياح رفح وتواصل تحريض مواطنيها الذين يتجمعون لمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن حرمان الأونروا من الأموال يعني تجويع لاجئين فلسطينيين في غزة من مساعدات تنقذ أرواحهم.

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