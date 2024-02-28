فخري الفقي: “رأس الحكمة” أربكت المضاربين المتعاملين في عشرات المليارات من الدولارات

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن صفقة “رأس الحكمة” تعد نقطة تحول في الاقتصاد المصري.



وأضاف في مقابلة مع برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الصفقة التاريخية التي تمت منذ أيام قليلية اعطت نوعا من التفاؤل بين الكثيرين من ابناء مصر وكذلك صانع القرار.

وأوضح أنه رغم استمرار الأزمات حول مصر إلا أنه أصبح لدينا مساحة للمناورة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بفضل توافر العملة الصعبة. ورأى أن صفقة “رأس الحكمة” أربكت المضاربين ما دفع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار للتراجع, مشيرا إلى أن المضاربين يتعاملون في عشرات المليارات من الدولارات خارج الجهاز المصرفي.