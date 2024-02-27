عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر القماش يطالب بضرورة التركيز على الصناعة مثلما فعلت الصين

ياسر القماش
ياسر القماش

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: أقل طن في خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا.

وقال  ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام سنويا بـ50 لـ30 مليار دولار بنسبة تقريبية 45%، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمادة الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للآخر.

وتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.


 

شعبة المستوردين: تخزين المنتجات سبب خسائر للتجار بنسبة 30%.. فيديو


أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن تخزين التجار للمنتجات الخام سبب لهم خسائر تصل لـ30%.

وقال  ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن هناك قلة من التجار الذين قاموا بالبيع بسعر عادل في وقت الأزمة، مطالبا بضرورة التركيز على الصناعة، على غرار دولة الصين.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن خلال 3 سنوات متوقع أن تكون مصر في مكانة كبير؛ حال تم التركيز على التصنيع من الأكبر لأصغر منتج

200 ألف جنيه تراجع.. شعبة السيارات تكشف تطورات الأسعار والسوق


ومن جانبه كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات انخفضت بعد صفقة رأس الحكمة، معلقا «الانخفاض مش أحسن حاجة وليس كما متوقعا». 
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و10 % بحد أدنى 50 و100 ألف جنيه وهناك أنواع انخفضت بأكثر من 200 ألف جنيه .


ولفت أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن الأسعار في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة كانت ترتفع كل يوم حتى تمنوا أن تتوقف.


وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن المملكة المغربية المغربية تنتج 382 ألف سيارة في 2021 الاستهلاك المحلي منها 20 ألف سيارة والباقي يوجه للتصدير .


دعا أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، لإطلاق العاصمة الصناعية على غرار العاصمة الإدارية وتكون مدينة عالمية للصناعة وتفتح الباب أمام زيادة التصدير.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لإرسال المساعدات للأهالي في غزة|فيديو

الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» بكأس السوبر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

«شولتس»: ألمانيا والناتو لن يرسلا أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ