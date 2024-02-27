ياسر القماش يطالب بضرورة التركيز على الصناعة مثلما فعلت الصين

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: أقل طن في خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا.

وقال ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام سنويا بـ50 لـ30 مليار دولار بنسبة تقريبية 45%، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمادة الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للآخر.

وتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.





شعبة المستوردين: تخزين المنتجات سبب خسائر للتجار بنسبة 30%.. فيديو



أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن تخزين التجار للمنتجات الخام سبب لهم خسائر تصل لـ30%.

وقال ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن هناك قلة من التجار الذين قاموا بالبيع بسعر عادل في وقت الأزمة، مطالبا بضرورة التركيز على الصناعة، على غرار دولة الصين.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن خلال 3 سنوات متوقع أن تكون مصر في مكانة كبير؛ حال تم التركيز على التصنيع من الأكبر لأصغر منتج

200 ألف جنيه تراجع.. شعبة السيارات تكشف تطورات الأسعار والسوق



ومن جانبه كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات انخفضت بعد صفقة رأس الحكمة، معلقا «الانخفاض مش أحسن حاجة وليس كما متوقعا».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و10 % بحد أدنى 50 و100 ألف جنيه وهناك أنواع انخفضت بأكثر من 200 ألف جنيه .



ولفت أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن الأسعار في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة كانت ترتفع كل يوم حتى تمنوا أن تتوقف.



وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن المملكة المغربية المغربية تنتج 382 ألف سيارة في 2021 الاستهلاك المحلي منها 20 ألف سيارة والباقي يوجه للتصدير .



دعا أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، لإطلاق العاصمة الصناعية على غرار العاصمة الإدارية وتكون مدينة عالمية للصناعة وتفتح الباب أمام زيادة التصدير.

