مطعم بمسطرد يساعد المرضى ويقدّم لهم الوجبات بالمجان.. وصاحبه: «عمري ما خسرت»|فيديو

أطلق صاحب مطعم في منطقة مسطرد التابعة لمحافظة شبرا الخيمة، مبادرة خيرية وإنسانية يقدم من خلالها الطعام بالمجان إلى مرضى السرطان والقلب، دون أن يدفعوا ثمن ما أكلوه، حيث جاء ذلك في إطار رغبته في التخفيف عنهم وتقديم يد العون لهم.



وقال عادل صاحب المطعم لـ"صدى البلد"، إنه عمل في العديد من المطاعم خلال السنوات الماضية، ثم بعد ذلك اتجه للعمل على عربة الطعام الخاصة به في منطقة مسطرد، حتى تحسنت أحواله المادية واستطاع أن يفتح مطعمه.

وتابع أنه يقدم جميع الوجبات بأسعار رمزية من خلال المطعم الخاص به بمسطرد، حيث إنه يحرص على مساعدة أهالي منطقته وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم.

واستطرد: "في ناس بتبقى محتاجة علشان كده أنا عملت مبادرة عشان أساعد بيها أهل منطقتي.. اللي معاه واللي مش معاه هياكل من عندي.. وبالنسبة لـ مرضى السرطان والقلب أنا بوفر ليهم الأكل مجانًا وياخدوا اللي عاوزينه عشان بتاجر مع ربنا.

وأضاف عادل صاحب المطعم، أنه لم يتحمل أي خسائر مالية بسبب تقديمه الطعام بالمجان للمرضى والمحتاجين، مختتمًا: "أنا مش بديهم حاجة من عندي ده رزق من عند ربنا.. وعمري ما خسرت حاجة ولا بدور على الفلوس.. دي ماشية من ربنا هو اللي بيرزقني من فضله وكرمه عليا.. وإحنا ما علينا إلا إننا سبب في الدنيا".

IMG_20240227_175907

IMG_20240227_175857

IMG_20240227_175842