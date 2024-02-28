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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خماسية لـ «هالاند».. مانشستر سيتي يكتسح لوتون تاون بسداسية

صدى البلد

واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه وأبقى على حظوظه بمحاولة تكرار إنجاز الموسم الماضي، وذلك ببلوغه ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الساحق على مضيفه لوتون تاون 6-2.

وجاء الانتصار الكبير، بفضل خماسية للنرويجي إيرلينغ هالاند وتمريرات البلجيكي كيفن دي بروين.

وسجل الدولي النرويجي خماسيته في الدقائق الـ3 والـ18 والـ40 والـ55 والـ58 بينها الأهداف الأربعة الأولى من صناعة الدولي البلجيكي.. وأضاف الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الهدف السادس بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الـ72.

فيما سجّل هدفي أصحاب الأرض جوردان كلارك (45 و52).

ويمني سيتي النفس بتكرار إنجاز الموسم الماضي حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أفلت منه لقب كأس الرابطة على غرار هذا الموسم حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث على يد نيوكاسل يونايتد.

ورغم الاختبارات الصعبة التي تنتظر فريقه، أولها الأحد في الدوري ضد الجار اللدود مانشستر يونايتد قبل مواجهة كوبنهاغن الدنماركي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (فاز ذهاباً خارج الديار 3-1) ومن ثم ليفربول المتصدر في المرحلة 28 من "البربميرليغ"، أشرك المدرب الإسباني بيب غوارديولا كامل نجوم الفريق في المباراة.

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