رسالة يومية من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على شاشة الوثائقية

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية United Media Services، تغطية فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس وعرض رسالة يومية على شاشة قناة #الوثائقية من أرض المهرجان؛ لتوثيق جميع أنشطته وفعالياته، وتسليط الضوء على الأفلام المشاركة فيه، التي يصل عددها إلى 121 فيلمًا من 62 دولة، وتتنوع بين أفلام تسجيلية طويلة وقصيرة، وأفلام روائية قصيرة، وأفلام رسوم متحركة، وأفلام طلبة.

جديرٌ بالذكر أن قطاع الإنتاج الوثائقي، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية، بالإضافة إلى إنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية؛ دعمًا للمواهب المصرية الشابة.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.