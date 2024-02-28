الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلية لحزب الله ومواقع أخرى جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف مجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك خلية من الناشطين في عيتا الشعب.

ولفت إلى أن المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة، تشمل المباني والبنية التحتية الأخرى التي يستخدمها حزب الله في الطيبة وبيت ليف وصديقين وخربة سلم.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة وطائرات أخرى قصفت خلية تابعة لحزب الله وبنية تحتية أخرى في عيتا الشعب.

وتأتي هذه الضربات بعد أن أطلق حزب الله وابلين كبيرين من الصواريخ اليوم على شمال إسرائيل، وأطلق صواريخ على قاعدة حساسة لمراقبة الحركة الجوية.