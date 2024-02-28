أمريكا تعتزم خفض قواتها بالقرب من الشرق الأوسط

أعلن مسئولان دفاعيان أمريكيان، أنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط، حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسئولين لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية يو إس إس باتان ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس المقبل، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح.

وأضاف أنه لا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن تقرّر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وتم نشر قوة الرد السريع البحرية لأول مرة في يوليو الماضي، وتم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، وسبق أن تم تمديدها لتبقى في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ورفضت "البنتاجون" التعليق على الأمر.