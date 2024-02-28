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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار: موديست ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الأهلي

صدى البلد

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أنتوني موديست، لاعب الأحمر ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الفريق.


وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موديست تعامل في كرة الهدف بشكل جيد، ونجح في فتح مساحة المرمى أمامه من خلال تحركه".


وأضاف: "موديست ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الأهلي، هو يجب أن يكون مرهق للمدافعين".


وتابع: "لا يمكن التحجج بالسن مع الأهلي، جميع مباريات الأهلي تكون من أجل المنافسة على البطولات.. المباراة اليوم كانت سهلة، ودفاعها ساعد الأهلي على تسجيل الأهداف".


وأكمل: "بلدية المحلة أفضل من ذلك، وظهور بشكل أفضل في بعض المباريات الأخرى، لكنهم قدموا اليوم أقل مبارياتهم".


وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الأهلي سجل 3 أهداف بنفس الطريقة، من الممكن أن يحدث ذلك مرة، ولكن لا يجب أن يحدث ذلك 3 مرات".

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