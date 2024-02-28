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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل وسام أبو علي: اللعب للأهلي كان اختياره ونناقش تمثيل منتخب فلسطين

صدى البلد

قال البلجيكي  جاكوب كروجر وكيل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، شاهدت جزءا من مباراة الأهلي وبلدية المحلة وشاهدت الأهداف التي سجلها وسام أبوعلي وهي بداية رائعة له كأول مباراة له داخل مصر وأتمنى أن يستمر في تسجيل المزيد من الأهداف وتقديم الأداء الرائع مع الأهلي.

 

واضاف البلجيكي  جاكوب كروجر "وكيل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي" لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: وسام لاعب موهوب واتخذ قرار الانضمام للأهلي وحده ، الأهلي رأى في وسام مشروع خاص به واللاعب اختار النادي بقرار منه للعب في أكبر نادي بإفريقيا.

 

وأوضح كروجر، أن المفاوضات بين الأهلي ووسام أبوعلي أخذت بعض الوقت وتمت بطريقة احترافية كبيرة من الجانبين والجميع كان سعيدا في النهاية.. الأهلي أعد كل شيء في بداية المفاوضات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل دقيق ومن المهم لوسام أبو علي أن ينتقل لنادي كبير مثل الأهلي بعد تقديم مشوار رائع في السويد.

 

وتابع كروجر لا يوجد أي تفاصيل عن أي مشكلة صحية خاصة بوسام أبو علي، و لا نفكر في مستقبل وسام والآن هو مستمر مع الأهلي ومستمر في الأداء الجيد مع الأهلي خصوصا بعد أول مباراة له وهو يركز بنسبة 100% مع الأهلي ليساعده في الفوز بكل المباريات والفوز بالدوري المحلي وبطولة إفريقيا.

 

وأكد كروجر تحدثت مع وسام أبو علي كثيرا وهو سعيد بكل شيء وجده مع الأهلي في مصر، هو يعيش أجواء جيدة ويتمتع بتواجده في مصر.

 

واتم كروجر حديثه قائلا “ وسام أبو علي لم يلعب للمنتخب الفلسطيني من قبل ولكن إذا فعل هذا الأمر في المستقبل بالتأكيد سيكون أمر جيد وسنناقش هذا الأمر”.

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