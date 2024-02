هل يوجد فيتامينات تحمي من الإصابة بالأنفلونزا مع تقلبات الطقس المستمرة؟

2/28/2024 11:00:14 AM

يبحث الكثير من الأشخاص عن وجود بعض الفيتامينات التي تساعد على الحماية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع تقلبات الطقس .

يجيب على هذا السؤال الدكتور محمود الشريف الطبيب البشري فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه لا يوجد فيتامين محدد يمكن أن يحميك بشكل مباشر من الإصابة بالأنفلونزا أو تقلبات الطقس. ومع ذلك، تلعب الفيتامينات والمعادن الأساسية دورًا هامًا في دعم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجسم عمومًا. قوة جهاز المناعة هي التي تساعد في مقاومة الأمراض والعدوى، بما في ذلك الأنفلونزا.

فيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة المناعة:

فيتامين C: يعتبر فيتامين C مضادًا للأكسدة ويساهم في تعزيز جهاز المناعة. يمكن العثور على فيتامين C في الفاكهة مثل البرتقال والفراولة والكيوي، وفي الخضروات مثل الفلفل الأحمر والبروكلي.

فيتامين D: يلعب فيتامين D دورًا هامًا في تنظيم جهاز المناعة. يمكن الحصول على فيتامين D من التعرض المعتدل لأشعة الشمس ومن بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والبيض.

فيتامين A: يلعب فيتامين A دورًا في صحة الغشاء المخاطي والمناعة. يمكن العثور على فيتامين A في الجزر واليقطين والسبانخ والكبد.

الزنك: يعتبر الزنك معدنًا هامًا لوظائف جهاز المناعة. يمكن العثور على الزنك في اللحوم والدواجن والمكسرات والبذور.

حمض الفوليك: يساهم حمض الفوليك في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات. يمكن العثور على حمض الفوليك في الخضروات الورقية الداكنة والحمضيات والحبوب الكاملة.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم الاهتمام بالتغذية العامة والنظام الغذائي المتوازن، وشرب الكمية الكافية من الماء، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد لدعم جهاز المناعة.

مع ذلك، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي مكملات غذائية للتأكد من أنها آمنة ومناسبة لك، خاصة إذا كان لديك أي حالات صحية معروفة أو تتناول أدوية أخرى.