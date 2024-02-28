قال إيجور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الروسية سجلت وجود ما لا يقل عن 5 دبابات أبرامز أمريكية الصنع بالقرب من أفدييفكا في أوكرانيا.

وأوضح كيماكوفسكي في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أظهر استطلاع جميع التحركات والإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خط الاشتباك أن هناك 5 دبابات أبرامز على الأقل خارج أفدييفكا".

وقال كيماكوفسكي، في وقت سابق، إن القوات الروسية دمرت ترسانة أسلحة أوكرانية ومخزون ذخيرة بالقرب من قرية أورلوفكا بالقرب من قطاع أفدييفكا من خط الاشتباك.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أول دبابة أبرامز أمريكية في اتجاه أفديفكا بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة.