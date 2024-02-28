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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يونان واستعادة القوة الإيمانية.. الأنبا بشارة يترأس القداس بكنيسة مار جرجس بدلجا

صدى البلد

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بدلجا.

شارك في الصلاة الأب يوحنا بولس، والأب توماس سعد، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل الكنيسة، والشفاء لجميع المرضى، ومن هم في ضيقة.

وفي كلمة العظة، أشار الأنبا بشارة إلى أهمية الصلاة في حياتنا الإيمانية، والرعوية فيونان في جوف الحوت بصلاته، استطاع ان يستعيد القوة الإيمانية، لينطلق من جديد، ويسير، وفق إرادة الله.

وأكد الأب المطران أن الله دائما يعد لنا كل الخير، والحب، كما ينتظر منا جواب المحبة في حياتنا، لأن العروس ينبغي أن تتزين دائمًا، لاستقبال العريس. وأوصى راعي الإيبارشية بضرورة تفعيل الصلاة في البيوت، والكنائس، لتنشيط الحياة الروحية.

وعقب القداس الإلهي، تفقد نيافة المطران بعض منازل أبناء الكنيسة، في زيارة رعوية أبوية.

الأنبا بشارة جودة الكاثوليك كنيسة مار جرجس الكنيسة الأنبا بشارة

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