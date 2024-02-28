عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

الهدنة في غزة
الهدنة في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الوسطاء بين حماس وإسرائيل أكدوا أن "اتفاق التبادل" سيوقع قبل 10 مارس.

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، إن مسؤولين قطريين أطلعوا إسرائيل على رد حركة «حماس» على بعض القضايا التي طرحت خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول صفقة للتهدئة وتبادل المحتجزين.

 

ونسبت هيئة البث إلى مسؤولين إسرائيليين بعد تلقيهم رد حماس: "ثمة تفاؤل حذر للغاية لكن التقدم بطيء والفجوات كبيرة"؛ حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وذكرت الهيئة أن "حماس" تطالب بعودة السكان الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً إلى شمال قطاع غزة كجزء من الصفقة، لكن إسرائيل ترفض هذا الطلب.

وبحسب الهيئة، فإن "حماس" لم تسلم حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء والسجناء الذين تطالب بالإفراج عنهم، في حين يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه لا يمكن المضي قدماً في المفاوضات من دون هذه القوائم.

 

وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات: "متفائلون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس يوم الاثنين كما قال الرئيس (الأميركي جو) بايدن"

ونقلت شبكة تلفزيون «إن بي سي نيوز» عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في الأسبوع المقبل.

ونقلت الشبكة عن بايدن قوله أمس في نيويورك: "آمل أنه بحلول يوم الاثنين المقبل سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

إسرائيل البث الإسرائيلية تبادل المحتجزين هيئة البث الإسرائيلية جو بايدن حركة حماس حماس وإسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تشاؤم بتل أبيب.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي يعطى الضوء الأخضر لرئيس الموساد لإتمام صفقة الهدنة

تطورات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل .. تفاصيل

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيرو أسرى.. السنوار يشترط "الكل مقابل الكل" أو "لا صفقات" مع الاحتلال

إجراء عاجل من إسرائيل لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن

حماس تأمر وإسرائيل تستجيب| كواليس صفقة شاملة تتضمن هدنة طويلة وتبادل أسرى ومساعدات إنسانية بإشراف مصر وقطر

مدير CIA يلتقي بمسؤولين إسرائيليين وقطريين بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

ترشيحاتنا

وزير المالية: إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد على التسويات عبر عملات البريكس المحلية

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ