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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تكشف شروط حماس الرئيسية لعقد صفقة الأسرى مع إسرائيل قبل رمضان

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر لها، أن هناك شرطين لحركة حماس يعرقلان طرح الاقتراح الذي صيغ في اجتماع باريس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان.

وبحسب المصادر، فإن الحركة تصر على عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع دون أي قيود، وعلى الانسحاب الكامل لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قلب القطاع، ومحور عودة سكان شمال قطاع غزة.

وعلى هذه الخلفية، تردد أن مشروع الاقتراح غير مقبول لدى حماس ويتطلب بعض التعديلات كما نفت المصادر أن يكون هناك اتفاق وشيك.

وبحسب الصحيفة السعودية، تلقت حماس مسودة اقتراح من الوسطاء يتضمن إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي مقابل 400 أسير فلسطيني، بينهم أسرى "ثقيلون"، ووقف لإطلاق النار يستمر 40 يوما.

ومن بين أمور أخرى، ذكر أنه وفقا للاقتراح، فإن عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة ستكون تدريجية وتخضع للقيود والفحوصات على الحواجز.

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