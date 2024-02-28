خبير أمن معلومات : تطوير الذكاء الاصطناعى يشهد حربا بين الشركات والدول

قال الدكتور محمد الجندى عضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية بالقاهرة وخبير امن المعلومات بالامم المتحدة والنيابة العامة ان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى هى التى ستغزو العالم والدول التى ستمتلك تلك التكنولوجيا بشكل متطور هى التى ستكسب كل شئ.

واضاف الدكتور محمد الجندى خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان " ان هناك صراع كبير جدا بين الدول فى وقتنا الحالى فى تطوير الذكاء الاصطناعى وحرب كبيره بين الشركات الكبيرة للسيطرة على تلك التكنولوجيا.

وأكد أن فكرة الذكاء الاصطناعى هى قديمة جدا وليس بحديثه ولكننا وصلنا للتطورات رهيبة خلال الفترات السابقة كان اهمها تطبيق gpt.