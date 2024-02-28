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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: مشاركة واسعة من المنتجين بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 25%

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية افتتاح معارض"  أهلا رمضان" علي مستوي الجمهورية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين  بتخفيضات تصل إلي 25٪ وذلك بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بالإضافة إلي السلاسل التجارية وشركات القطاع الخاص والتي أقامت اجنه خاصة بها في كافة المعارض لعرض منتجاتها تماشياً مع سياسة  الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لمتابعة توفير السلع بالمعارض، مشيراً إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة  تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً بجانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص.

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وجاء قرار البنك المركزي توفير 100 مليون دولار لتوفير بعض السلع الأساسية منها الزيوت و الألبان ليعطي أملا جديدا في توفير جزء من متطلبات السوق فضلا عن إمكانية توفير متطلبات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في ظل الصعوبات التي تواجه عمليات الإنتاج المحلي حراء ارتفاع أسعار .

من جانبه قال محمود دويدار مدير عام عمليات بيتي مصر ، أن المشاركة في معارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية تعد فرصة كبيرة للشركات لتحقيق حجم جيد من المبيعات نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده من قبل المواطنين لتلبية احتياجاتهم قبيل الشهر الكريم.

وأشار إلي توفير احتياجات أكثر من 86 مليون مواطن  عبر 30 مركز توزيع متواجدين فى أكثر من 102 نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية

ولفت " دويدار" إلي أزمة السيولة الدولارية دفعت إلي الشركات زيادة التعامل مع الموردين المحلين والاعتماد علي خامات محلية بنسبة تترواح بين 70 و 80% مقارنة بـ 60%قبل عامين .

أشار إلي أنه تم استبدال الخامات المستوردة التي لها بديل محلي  وذلك بالتنسيق مع الموردين و
تطويرهم للوصول إلي مستوي الجودة المنشود من الشركة بإستثناء بعض المنتجات التي لا يوجد لا بديل محلي مثل مواد التعبئة والتغليف.

أضاف " دويدار "أن المنتجات شهدت زيادة في أسعارها خلال العام الماضي، منوهاً إلي صعوبة اتخاذ قرار رفع الأسعار علي آي شركة منتجة نظرا للتأثير السلبي علي المبيعات .

تابع أن هناك حالة من التفاؤل في الوقت الحالي بعد دخول استثمارات أجنبية جديدة تدعم السيولة الدولارية متوقعاً  زيادة الطلب علي الزبادي مقدرا إجمالي إنتاج  85 مليون كيلو سنويا خلال شهر رمضان 3 اضعاف الوقت الحالي بجانب زيادة الطلب علي عبوات العصائر الكبيرة مقارنة بالأصغر حجما .

وأوضح أنه يتم حالياً تطوير أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة، وتوفير أكثر من 10 مراكز لتجميع الحليب، وذلك ممن خلال تقديم التدريب والدعم الفني لصغار المزارعين، ما يساهم في تحسين جودة الحليب وزيادة كفاءته الإنتاجية .

ولفت "دويدار " إلي أن ن هناك خطة لزيادة حجم الصادرات  بنسبة 57% خلال العام الحالي لتصل إلي 55 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار العام الماضي لتعويض لتوفير جزء من المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

فيما قال تامر نجيب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري ، أن هناك إتجاه للاعتماد علي زيادة معدلات التصدير للخارج و تشمل 45 دولة تشمل الدول العربية ودول افريقيا وامريكا وكندا  للاستفادة من فرق العملة، منوهاً إلي تأثر برامج التصدير بأحداث البحر الأحمر سواء في زيادة التكاليف بسبب البحث عن طرق بديلة أو طول  الدورة التصديرية.

بدوره لفت المهندس سعود زكي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة وتطوير المنتجات، إلي تطوير معايير سلامة الغذاء  ما أهل "بيتي " لتكون مدرجة ضمن القائمة البيضاء لكل من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء والهيئة السعودية للغذاء والدواء.

وكشف عن إجراء أكثر من 11 مليون تحليل على الخامات سنوياً للاطمئنان على جودة الخامات. ونقوم باستمرار بعمل تحليل عينات عشوائية من جميع مراحل إنتاج الألبان، كما يتم تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنوياً بتكلفة تصل إلي 70 مليون جنيه.

وأشار إلي أن هناك دعم كبير لمشروع "الكسيب" والذي يهدف إلي تشجيع رواد الأعمال الشباب البالغ عددهم نحو  350 شاب في المناطق الريفية النائية حيث يعمل المشروع علي توفير فرص عمل لهم عبر التدريب وبناء القدرات للكوادر  في المستقبل."

من جانبه قال مارك وايلي الرئيس التنفيذي إن الاستثمار الجديدة التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا ستفتح شهية المستثمرين علي ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية، لافتاً إلي حجم استثمارات بيتي لمنتجات الألبان والعصائر في مصر تصل إلي 5 مليار جنيه، ويتم تصدير نحو 20 % من حجم إنتاجها .

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