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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير.. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتوعدان موسكو وبيونج يانج

أمريكا وكوريا الجنوبية
أمريكا وكوريا الجنوبية

تعهدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بالتعامل "بصرامة" مع عمليات نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الدفاع في سيول القول في بيان، إن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين وزير دفاع كوريا الجنوبية، شين وون-سيك، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، وسط مخاوف متزايدة بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخائر والصواريخ لسد النقص في مخزونها من الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا المخاوف من أن عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا للسلام والاستقرار العالميين، وتعهدا بالرد بحزم بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنهما قد أدانا سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وتعهدا بالحفاظ على وضع دفاعي مشترك قوي لردع استفزازات بيونج يانج.

وذكر البيان أن "الجانبين يدينان بشدة تصرفات كوريا الشمالية المتهورة بما في ذلك إطلاق عدة صواريخ والقيام باستفزازات مختلفة في البحر".

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال لوسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين الماضي إن كوريا الشمالية شحنت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا منذ يوليو 2023 لدعم حربها ضد أوكرانيا مقابل الغذاء والضروريات الأخرى.

ونددت الولايات المتحدة وشركاؤها بصفقة الأسلحة "المزعومة" بين بيونج يانج وموسكو لانتهاكها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على الدول ممارسة تجارة الأسلحة أو المعدات العسكرية الأخرى مع كوريا الشمالية.

وصعدت كوريا الشمالية التوترات باختبارات الأسلحة هذا العام بما في ذلك خمس جولات من اختبارات صواريخ كروز من البحر والأرض بالإضافة إلى إطلاق نيران المدفعية على المياه القريبة من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين في يناير الماضي.

وعلى الناحية الأخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مناقشات الوزيرين تناولت "أولويات الدفاع والأمن المشتركة" في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنهما تعهدا بتعزيز التعاون الأمني مع اليابان.

وأضافت في بيان أن وزير الدفاع الأمريكي أكد مجددا "التزام بلاده الصارم بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية".

وذكر البيان أنهما "أشادا أيضا بالتقدم المحرز في التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وشددا على أهمية توسيع التعاون الإقليمي الأوسع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع شركاء آخرين".

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