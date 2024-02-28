صناعة الشيوخ: تصريحات مديرة صندوق النقد تؤكد ثقة المؤسسات العالمية في اقتصادنا

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي التى تم حل القضايا الأساسية فيما ما يخص بمراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر ونتوقع الاتفاق في غضون أسابيع وأن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر إضافة إلى وصفها للمحادثات مع الحكومة المصرية بأنها بناءة للغاية، مؤكدا أن تصريحاتها بمثابة دليل قاطع على ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم" جورجيفا " أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس، وأن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره، وإعلان مصر يوم عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو علامة إيجابية للغاية في إشارة لصفقة مشروع رأس الحكمة.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على تعاون وثقة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية العالمية فى الاقتصاد الوطنى.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة بعد النجاح الكبير الذى شهدته صفقة رأس الحكمة ، معتبراً نجاح هذه الصفقة بمثابة ترويج كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.