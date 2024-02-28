المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يعذب الفلسطينيين في غزة خلال التحقيقات

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه تلقي عشرات الشهادات المروّعة عن ممارسة جيش الاحتلال الإسرائيلي التعذيب والضرب المبرح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له :"تم تلقي عشرات الشهادات المروعة عن قسام جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسة التنكيل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة والإذلال والمس بالكرامة الشخصية، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد اقتحام منازلهم ومراكز الإيواء أو في الطرقات والممرات الإجبارية للإخلاء دون مبرر".

وأضاف المرصد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ممارسة مستوى سادي من التعذيب وإيقاع أذى نفسي وجسدي شديد وترك آثار فارقة على أجساد الفلسطينيين خلال عمليات التحقيق معهم واستجوابهم، بدافع الانتقام ومعاقبتهم على نحو جماعي.

وتابع المرصد: "جميع هذه الممارسات تدلل على أن جنود الاحتلال يستهدفون السكان في غزة، ويتعمدون إيقاع الألم الجسدي والنفسي الشديد والخاص بهم كفلسطينيين في إطار استهدافهم كجماعة قومية، في تجسيد فعلي لجريمة الإبادة الجماعية".