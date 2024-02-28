عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا، عن الملهمين من القادرين باختلاف ، وذلك في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا

أبهرته بشعرها.. ماذا طلب الرئيس السيسي من بطلة قادرون باختلاف

وروى مجموعة من ذوي الهمم بطولاتهم في مختلف الرياضات ومجالات الحياة المختلفة، تأكيدا منهم على أهمية استمرار في العمل مهمما كانت الظروف.

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعراض قد الحياة لمجموعة من أبطال ذوي الهمم وذلك ضمن فقرات احتفالية قادرون باختلاف .

 

ووجه الرئيس السيسي حديثه للأبطال من ذوي الهمم قائلا: "أنا اللي بشكركم انتوا واليوم بتاعكوا ده بيبقى يوم جميل اوي وبنعيش عليه السنة كلها".

 

السيسي ذوى الهمم قادرون باختلاف الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

ترشيحاتنا

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد بدعم وتحريض من الحزب الاشتراكي

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ