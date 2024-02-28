ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا، عن الملهمين من القادرين باختلاف ، وذلك في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وروى مجموعة من ذوي الهمم بطولاتهم في مختلف الرياضات ومجالات الحياة المختلفة، تأكيدا منهم على أهمية استمرار في العمل مهمما كانت الظروف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعراض قد الحياة لمجموعة من أبطال ذوي الهمم وذلك ضمن فقرات احتفالية قادرون باختلاف .

ووجه الرئيس السيسي حديثه للأبطال من ذوي الهمم قائلا: "أنا اللي بشكركم انتوا واليوم بتاعكوا ده بيبقى يوم جميل اوي وبنعيش عليه السنة كلها".