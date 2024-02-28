عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تكرم الفائزين بمسابقة التميز فى النشر العلمى الدولى الأولى

صدى البلد

يعتبر البحث العلمي المتطور أحد الركائز الثلاث التى تعتمد عليها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى تحقيق رؤيتها الشاملة، وذلك إلى جانب التدريب والتعليم الطبى المستمر والرعاية الطبية المتميزة، لما يمثله من أداة فعالة للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع بوجه عام، وفى القطاع الصحي على وجه الخصوص.

ويعد، هو المفتاح الرئيسي لتحديد أسباب الأمراض، واقتراح طرق تشخيصها، واكتشاف وتطوير أدوية وعلاجات جديدة، كما أنه يوفر الأساس الذي يمكن بناء السياسات والبرامج الصحية عليه.  

وقال  أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار إن الهيئة فى إطار دورها الرائد كذراع بحثي وأكاديمي لوزارة الصحة المصرية تسعى دائما إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لدعم النشاط البحثي في المجال الصحي، وذلك عبر مشاركة كوادرها فى الأبحاث الطبية الحيوية، وأبحاث تطوير علاجات وأدوية جديدة والتجارب السريرية اللاحقة لاختبار الفعالية والسلامة، والدراسات الوبائية والخدمات الصحية وأبحاث الصحة العامة، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بالعوامل السلوكية والاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على الصحة، ومن هذا المنطلق كان للهيئة السبق فى إنشاء مركز لدعم الباحثين بجميع وحداتها، لتتمكن من الانفراد والتميز بين جميع مراكز البحوث في مصر.

وأضاف بأنه فى سبيل تحقيق ذلك، ولأننا نسعى دائماً إلى الوصول لأفضل الأساليب المبتكرة والمحتوى المؤثر والتقدم الكبير في نشر المعرفة والأفكار في مجال الأبحاث العلمية، تم إطلاق مسابقة التميز في النشر العلمى الدولي، والتى تهدف إلى تشجيع البحث العلمي و النشر الدولي ومكافأة الباحثين المتميزين، والاعتراف بالتميز وتعزيز أفضل الممارسات في مجال البحث العلمي، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع داخل الهيئة، وستكون هذه الجائزة بمثابة منصة لعرض الإنجازات الرائعة، وإلهام الآخرين، وتسهيل التعاون وتبادل المعرفة بين المتخصصين في شتي المجالات الطبية، وخصصت الجوائز إلى الباحثين ووحدات الهيئة التي أظهرت مساهمات استثنائية في النشر الدولي.

وصرحت د. هبة عبد العزيز .. مدير مركز دعم الباحثين بالهيئة بأن هذه المسابقة تم اطلاقها هذا العام لأول مرة، وبلغ العدد الكلي للأبحاث التي تقدمت للمسابقة من وحدات الهيئة (٣١) بحث ومقسمة الى (١٩) بحث Q1 و(١٢) بحث Q2، وذلك طبقا
للتصنيف العالمى للمجلات العلمية، حيث بلغ عدد الوحدات المشاركة من الهيئة ٩ وحدات، وتصدر المعهد القومى للجهاز الهضمى والكبد قائمة الوحدات المشاركة بالأبحاث العلمية فى التقدم للجائزة، وبلغت عدد الأبحاث المقدمة (١٤) بحث، مقسمة إلى (٧) أبحاث Q1و (٧) أبحاث Q2، ويليه معهد بحوث الحشرات الطبية بعدد أبحاث بلغ (٨) بحوث(٧)Q1 و(1)Q2، وكانت النتيجة النهائية كالآتى: 
المركز الأول : الباحث/ محمود محمد كامل حسن – معهد بحوث الحشرات الطبية
المركز الثاني: الباحثة/ مروى امام حسن محمد – معهد بحوث الحشرات الطبية
كما قامت الباحثة / آمال أحمد محمد محمد – معهد الكبد بنشر أكبر عدد من الأبحاث العلمية "(٩) أبحاث" عن  نفس العام مقسمين كالتالي "(٣) Q1 و(٦) Q2 "، 
وقد قام رئيس الهيئة بتكريم الفائزين بمنحهم شهادات التقدير وتسليمهم  الجوائز النقدية التشجيعية التى تم الإعلان عنها بالمسابقة، وتعرب الهيئة عن امتنانها لأبنائها المتميزين دائماً، وسيتم الإعلان عن ميعاد المسابقة الجديدة فى وقت لاحق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

ترشيحاتنا

لا أماكن محجوزة.. رسالة هامة من جوميز للاعبي الزمالك

بطلة قادرون باختلاف للرئيس السيسي: عايزين نشوف العاصمة الإدارية

إسماعيل هنية: ما عجزوا على فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة

إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "الأميرة النائمة" خلال احتفالية قادرون بإختلاف

بطلة قادرون باختلاف لـ الرئيس السيسي: أنت معجزة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ