بطل من ذوي الهمم يطلب عضوية الزمالك من الرئيس وحسين لبيب يلبي فورا

أجرى الإعلامي هاني حتحوت، اختبارا في المعلومات الرياضية مع أحد أبطال ذوي الهمم، وأثبت البطل حبه لكرة القدم .

وقال عبد الرحمن أحد ابطال ذوي الهمم:" حسام حسن عنده روح وحماس وعارف يعني إيه منتخب مصر كلاعب ومدرب وإن شاء الله هياخد أمم أفريقيا".

وأضاف عبد الرحمن:" أنا مستني مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في السعودية وانا زملكاوي".

وتابع عبد الرحمن :" نفسي صفقات أكتر لنادي الزمالك وعايزين مهاجم زي عمرو زكي وعبد الحليم علي".

ووجه عبد الرحمن طلب للرئيس السيسي قائلا:" نفسي في عضوية في نادي الزمالك اللي بحبه ".

ورد الرئيس السيسي قائلا:" العضوية كلها موجودة ورانا اهيه"، ولبى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب عبد الرحمن، قائلا: سنوفر له كارنيه العضوية الخاص به ".