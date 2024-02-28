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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي ال 22 للجوالة

المهرجان الكشفي بجامعة
المهرجان الكشفي بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها " المهرجان الكشفي الثاني والعشرون لجوالي الجامعة بمركز إعداد القادة بمشتهر والذي نظمه الاتحاد العام لطلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العام لرعاية الشباب.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، وعدد من وكلاء الكليات ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية .
 

وقال الجيزاوى إن جامعة بنها حريصة على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة بهدف تحقيق روح الانتماء للشباب تجاه بلدهم،  ورفع ثقتهم بأنفسهم ، واكسابهم المهارات التي تساعدتهم على الاعتماد على النفس، ، وبناء شخصياتهم ،وتنمية روح العمل الجماعى بينهم .


وأضاف الدكتور تامر سمير أن المهرجان يشارك فيه طلاب من كليات الجامعة ، ويستمر حتى 4 مارس المقبل ، مؤكدا على دور الجوالة والكشافة وما يبذلونه من جهد ونشاط خلال المعسكرات التدريبية مما يفتح أمامهم  المسارات الإبداعية سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية .


وأشار الدكتور خالد عيسوى إلى أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طلاب كليات الجامعة وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد وتحقيق التواصل بين الجوالين والجوالات بكليات الجامعة.

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