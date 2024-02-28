عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يسلم أبو الغيط رسالة من الرئيس عباس

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

سلم مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والتي تضمنت الموقف الفلسطيني الثابت للرفض القاطع فيما يتعلق بخطة "نتنياهو" لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة .

وقال السفير العكلوك في تصريح له عقب اللقاء اليوم في مقر الأمانة العامة، إن الرئيس أكد في الرسالة التمسك في قطاع غزة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وإننا على إستعداد أن نعمل ما يلزم لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة والتي تستند إلى القانون الدولي إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين، مضيفا إن هناك مشاورات وعمل سياسي عميق عربي ودولي من أجل حصول دولة فلسطين على تجسيد إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس من خلال مؤتمر دولي للسلام يشتمل ضمانات وجدول للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن والعمل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها .

كما أوضح،  أن الرئيس عبر في رسالته للأمين العام عن طلب دولة فلسطين للدول العربية أن تتخذ إجراءات عملية وفاعلة ومؤثرة لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولمساندة ودعم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس ومن أجل وقف جريمة تجويع شعبنا، مشيرا إن ما يحدث الآن في شمال القطاع مجاعة حقيقية يتساقط فيها شهداء وأطفال والنساء والشيوخ.

وقال مندوب فلسطين، إن الرئيس أكد أيضا إنه لابد من الدول العربية أن تتخد جميع الإجراءات العملية الممكنة من أجل إعادة المواطنين النازحين إلى أماكن سكنهم خاصة في شمال القطاع من أجل رفض واجهاض المخطط الإسرائيلي الواضح الذي نراه بتهجير 1.650 مليون حوصرو ودفعو للحدود الفلسطينية المصرية والمطلوب من الدول العربية منعه وايقافه منعا لتصفية القضية الفلسطينية.  

وأضاف، أن الرؤية السياسية الشاملة التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس هي انه لابد من عمل الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال وانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية خاصة بعد ما تحدث به نتنياهو بإقتطاع مساحة 20% تقريبا من قطاع غزة كمنطقة عازلة يسيطر عليها برا وبحرا وجوا حيث أن هناك عمل عربي دولي مشترك الآن من أجل تولي المسؤوليات نحو الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في إطار رؤية سياسية شاملة وذلك من أجل وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة في ظل ما تعلنه حكومة الإحتلال من آلالف من الوحدات الاستيطانية وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحصاره لمدة 145 يوم عن إرهاب يمارسه المستوطنين .

وقال إن اللقاء مع الأمين العام تناول عن الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية استناد لقرارات مجلس الجامعة وتقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة الكويت التي قدمته للدول العربية والذي اشتمل على 19 إجراء عملي بالاطار السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي بهدف وقف الابادة الجماعية لمنع المجاعة والتهجير مؤكدا أنه لا يمكن أن نستمر في إصدار البيانات والشجب والإدانة فهذه اللغة صماء وغير مجدية ولم يعد الإحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالا ولم يعد العالم يفهمها فهناك إجراء عقابية فورية اقتصادية وقانونية وسياسية ضد إسرائيل يجب على المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب أن تبدأ فورا لرفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين على الإبادة الجماعية وجرائم حرب لآليات العدالة الدولية والوطنية أيضا في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

وزير المالية: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة يدفع مسيرة «التأمين الشامل»

نفقة المتعة في القرآن الكريم هل هو المقابل المادي؟.. دار الإفتاء توضح

لبدء الإغاثة بشكل أكبر.. السيسي: نتمنى الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ