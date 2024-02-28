روسيا تثبت أقدامها في أفريقيا.. اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري بموسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره النيجيري يوسف توجار، في إطار زيارة الأخير إلى موسكو.

وأضافت زخاروفا في مؤتمر صحفي: "سيقوم وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية بزيارة عمل إلى موسكو يومي 5 و7 مارس القادم، ومن المقرر إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في 6 مارس".

وبحسب زخاروفا، فمن المقرر أن يستعرض المسؤولان مجموعة واسعة من القضايا الملحة للعلاقات الروسية النيجيرية ويناقشان السبل الممكنة لتعزيز التفاعل الثنائي، بما في ذلك تفعيل الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأضافت أن "الجانبين سيتبادلان الآراء التفصيلية حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على تسوية الأزمات في القارة الإفريقية، وبالتأكيد في منطقة الصحراء والساحل على وجه الخصوص.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية: "نأمل أن تسهل الزيارة المرتقبة لزميلنا النيجيري التعاون متبادل المنفعة بين بلدينا في مختلف المجالات".