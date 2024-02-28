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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريب معلومات خطيرة.. المخابرات الأمريكية أنشأت 12 مركز تجسس على روسيا

سي آي إيه
سي آي إيه

كشفت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية قيام أمريكا بنشاط تجسسي كبير على الحدود الروسية.

 

وذكرت الصحيفة أن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أنشأت 12 قاعدة تجسس سرية على طول الحدود الروسية في أوكرانيا.


وأضافت الصحيفة أن الهدف من قواعد التجسس أن تكون داعمة للجيش الأوكراني خلال حربه مع نظيره الروسي الذي يتقدم منذ أشهر.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه خلال  ثمان سنوات درّبت المخابرات الأمريكية ضباط المخابرات في أوكرانيا ودربتهم في مخابئ سرية تحت الأرض بل أن بعضها تحت الغابات.


وذكرت الصحيفة أن أمريكا مولت المخابرات الأوكرانية كذلك.

ونتيجة لهذا الدعم المخابراتي الأمريكي يستطيع الأوكرانيون رصد أقمار التجسس الروسية وتعقبها من المواقع السرية التي لا تعلم روسيا مواقعها.

نشاط تجسسي كبير الحدود الروسية الأمريكية سي آي ايه 12 قاعدة تجسس سرية

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