هنية يدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى الأقصى في أول أيام شهر رمضان

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة له، اليوم الأربعاء، بعد 146 يومًا من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير".

وأكد هنية أن المقاومة الفلسطينية دخلت معركة "طوفان الأقصى" في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف هنية "إن المقاومة أفشلت مخططات التهجير من غزة وشمالها، ووفقا له فأنه ما زال 700 ألف من أبناء غزة متواجدين في شمال القطاع.

وأوضح أن "حماس تبدي مرونة في المفاوضات مع إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه من الصواب مواصلة القتال".

واستطرد: نؤكد للاحتلال والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة".