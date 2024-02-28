يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستنهي العام بـ 12 ألف جندي معوق

أكد المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رونين بيرغمان، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يفقد عددًا لا بأس به من القادة والمقاتلين، ولديه آلاف الجرحى.

وقال "إننا بحاجة لتعبئة الصفوف، وسننهي العام بـ 12 ألف جندي إسرائيلي معوق".

وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي: "الجيش غارق في غزة، والأسرى مرهقون، والجمهور الإسرائيلي يغرق في المعلومات المشوهة أو الكاذبة".

وتابع: استراتيجية الضغط العسكري من أجل الدفع نحو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لم تكن ناجحة، وهزيمة حماس هدف لم يتحقق، بقي هدف تحرير المحتجزين وهو لا يتحقق إلا بصفقة تبادل".



وأفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 582 عسكريا في الحرب على غزة، منهم 242 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن الرائد يفتاح شاهار قائد سرية في لواء جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما)، قائد فصيلة في الكتيبة، قُتلا في معارك في شمال قطاع غزة.