عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساعدة مصر وقطر.. الفصائل الفلسطينية تناقش الوحدة السياسية وتشكيل حكومة جديدة في موسكو

محمود عباس وإسماعيل
محمود عباس وإسماعيل هنية

تصل وفود من الفصائل الفلسطينية إلى موسكو لعقد حوار وطني على مدى يومين برعاية وزارة الخارجية الروسية، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى الأمور التالية، مع إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وبحسب مصادر حماس، فإن وفد الحركة سيترأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية مختلفة.

وبحسب التقارير المختلفة، فإن حماس والجهاد الإسلامي تطالبان بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تضع حركة فتح شروط تشكيل الحكومة الجديدة التزام الفصائل باتفاقات أوسلو، وتوحيد القوانين ومؤسسات السلاح في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن مصر وقطر تساعدان في "تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة"، وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح زملط أن حركة حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، مشيرا إلى أن التشاور معها يظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق.

واعتبر السفير الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية المرتقبة ستكون "حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، وهي مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي".

وأعرب عن أمله بأن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية"، ولم يحدد جدولا زمنيا محددا لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات. 

وفود من الفصائل الفلسطينية موسكو حوار وطني الفصائل الفلسطينية وزارة الخارجية الروسية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة إعادة إعمار قطاع غزة حماس عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق حماس والجهاد الإسلامي منظمة التحرير الفلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: الله قادر على الدعم والنصر

مساندة مصرية وخدمات طبية للمصابين.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أحداث غزة

رنا رئيس: نتشرف بوجود أهلنا من غزة في «قادرون باختلاف»

نفسي أحضن الرئيس.. الطفل الفلسطيني عبدالله: هرجع غزة تاني وهفتح لكم الأبواب

شكر الرئيس على علاجه في مصر.. السيسي يلبي طلب طفل فلسطيني ويقبله

الحكومة تدرس إنشاء مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب باستثمارات 4 مليارات دولار|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ