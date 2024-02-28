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يوم القيامة قولي لربنا يارب هاتو معانا

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها

الطفلة روضة
الطفلة روضة

ألقت الطفلة روضة، بطلة من ذوي الهمم، الشعر أمام الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة.

 

وألقت بطلة ذوي الهمم الشعر قائلة: «صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان، أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان يجوز عندي اختلاف لكن مين قال إني شخص ضعيف فما دام عايش فليا كيان».

 

واستمرت بطلة ذوي الهمم في إلقاء شعرها قائلة: «آه مختلف بس اختلافي في العيون مش الحياة.. مولود بقدرة ربنا اللى خلقني إنسان.. وأنا عندي قلب جميل وحلم جميل وعندي رب الكون سند.. المستحيل مش مستحيل.. وبس انتوا شوفوا بقلبكم ومتحكموش حكم العيون وأنا ميهمنيش غير إني أكبر وأعيش".

 

وأضافت: “أصل الحياة دي اختبار من ربنا وانا راضي بنصيبي الجميل، وأنا هنا أسعى اجتاز الامتحان، أنا بشكر أمي من قلبي عشان زرعت الأمل فيا، وعلمتني كل جميل وهونتيها في عينيا”.

وطالب الرئيس السيسي من الطفلة روضة بإعادة القصيدة مرة أخرى خلال إحتفالية «قادرون باختلاف»، معقبا : يوم القيامة قولي لربنا يارب هاتو معانا.
 

السيسي الطفلة روضة ذوى الهمم الرئيس السيسي قادرون باختلاف

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