السيسي: البنك المركزي تلقى الدفعة الأولى من أموال مشروع رأس الحكمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تلقى الدفعة الأولى من أموال صفقة مشروع (رأس الحكمة) من دولة الإمارات ، وأن البنك سيتلقى بعد غد الجمعة دفعة أخرى من هذه الأموال.

ووجه السيسي ، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" المقامة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، الشكر لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد على هذه الجهود .. قائلا : "إنه لا توجد دولة تقوم بدفع 35 مليار دولار في شراكة في فترة لا تتجاوز الشهرين".

نجاح المشروع من خلال الشراكة مع الجانب الإماراتي

وأكد الرئيس حرصه على نجاح المشروع من خلال هذه الشراكة.. معربا عن تمنياته بمزيد من التعاون.. موضحا أن قرار الاستثمار في هذا المشروع جاء من الجانب الإماراتي بسرعة كبيرة.