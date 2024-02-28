الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

في اليوم الحالي، نحتفل بذكرى صدور مجلة ماجد، وهي مجلة موجهة للأطفال في فئة العمر من 7 إلى 14 عامًا.

صدر العدد الأول من المجلة في 28 فبراير 1971، وكانت تصدر أسبوعيًا من قبل شركة أبو ظبى للإعلام في كل يوم أربعاء.

استمرت المجلة في هذا النمط حتى عام 2019، عندما تحولت إلى تردد شهري في بداية عام 2020، وبهذه المناسبة، سننشر غلاف العدد الأول من المجلة.

الغلاف الأول لمجلة ماجد

حققت مجلة ماجد نجاحًا كبيرًا منذ صدورها، حيث وصلت إلى مستوى المجلات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي.

ووفقًا لتقرير مؤسسة التحقق من الانتشار الدولية، بلغت مبيعات المجلة 176500 نسخة في الأسبوع، وهو رقم قياسي في تاريخ الصحافة الموجهة للأطفال.

وأظهر استبيان أخير للمجلة أن متوسط عدد قراءة النسخة الواحدة هو أربعة أشخاص، ما يعني أن عدد قراء المجلة أسبوعيًا يصل إلى 600 ألف قارئ.

محتوى مجلة ماجد

علاوة على ذلك، جذبت مجلة ماجد جمهورًا أكبر سنا خلال السنوات الماضية.

وأصبحت المجلة ليست مخصصة فقط للشباب في الفئة العمرية من 7 إلى 14 عامًا، بل أصبحت تقدم مواضيع جادة تناسب جميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار.

ووفقًا للاستبيان الأخير الذي أجرته المجلة، فإن حوالي 20% من القراء يتجاوزون سن 18 عامًا.

ويتجلى هذا أيضًا من خلال مشاركات الأطفال والكبار وطلاب الجامعات في بعض الأقسام التي تتيح للقراء المشاركة فيها.