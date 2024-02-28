عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

صدى البلد

في اليوم الحالي، نحتفل بذكرى صدور مجلة ماجد، وهي مجلة موجهة للأطفال في فئة العمر من 7 إلى 14 عامًا. 

صدر العدد الأول من المجلة في 28 فبراير 1971، وكانت تصدر أسبوعيًا من قبل شركة أبو ظبى للإعلام في كل يوم أربعاء.

استمرت المجلة في هذا النمط حتى عام 2019، عندما تحولت إلى تردد شهري في بداية عام 2020، وبهذه المناسبة، سننشر غلاف العدد الأول من المجلة.

الغلاف الأول لمجلة ماجد

حققت مجلة ماجد نجاحًا كبيرًا منذ صدورها، حيث وصلت إلى مستوى المجلات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي. 

ووفقًا لتقرير مؤسسة التحقق من الانتشار الدولية، بلغت مبيعات المجلة 176500 نسخة في الأسبوع، وهو رقم قياسي في تاريخ الصحافة الموجهة للأطفال. 

وأظهر استبيان أخير للمجلة أن متوسط عدد قراءة النسخة الواحدة هو أربعة أشخاص، ما يعني أن عدد قراء المجلة أسبوعيًا يصل إلى 600 ألف قارئ.

txt

جون شتاينبك الحاصل على نوبل..حرق جسده وحظرت أشهر رواياته عناقيد الغضب

txt

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

txt

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

txt

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

محتوى مجلة ماجد

علاوة على ذلك، جذبت مجلة ماجد جمهورًا أكبر سنا خلال السنوات الماضية. 

وأصبحت المجلة ليست مخصصة فقط للشباب في الفئة العمرية من 7 إلى 14 عامًا، بل أصبحت تقدم مواضيع جادة تناسب جميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار. 

ووفقًا للاستبيان الأخير الذي أجرته المجلة، فإن حوالي 20% من القراء يتجاوزون سن 18 عامًا. 

ويتجلى هذا أيضًا من خلال مشاركات الأطفال والكبار وطلاب الجامعات في بعض الأقسام التي تتيح للقراء المشاركة فيها.

ماجد العالم العربى الوطن العربي مجلة ماجد تاريخ الصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف عن صندوق «قادرون باختلاف»: لمسة إنسانية صادقة من الرئيس السيسي

الثلاجة بـ 10 آلاف جنيه وهترخص في هذا الموعد| أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

مدبولي يشهد توقيع شهادة التسليم والتسلُم لمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

لاعب رئيسي بمشهد الطاقة العالمي..«بي بي» البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمصر

الحوار الاقتصادي يعقد جلسة بعنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام».. وهؤلاء أبرز الحضور

هنية يطالب «محور المقاومة» بتكثيف دعمه لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ