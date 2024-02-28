مدبولي يشهد توقيع شهادة التسليم والتسلُم لمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلُم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المُقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه وانغ وينتاو، وزير التجارة، بجمهورية الصين الشعبية.

ووقع على شهادة التسليم والتسلُم كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووانغ وينتاو، وزير التجارة بدولة الصين.

ويأتي المشروع تتويجاً للخطابات المتبادلة المُوقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 16 نوفمبر 2015، والتي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 يناير 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2023.

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولتي مصر والصين، مُشيرةً إلى أن الصين تُعد من أهم شركاء التنمية.

كما أكدت الوزيرة حرص الدولتين على التنسيق المستمر وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مجالات التعاون.

وقالت "المشاط" إن وزارة التعاون الدولي حريصة على الإسهام في نجاح برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية، لا سيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

وأضافت أن المشروع يٌسهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية للكوادر الفنيـة المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعيـة.

وفي الختام، نوهت الوزيرة إلى تصديق الجانبين المصري والصيني على جاهزية المشروع للتسليم، وقيام الجانب الصيني بتسليم المشروع إلى الجانب المصري مع ضمان المشروع لمدة عامين.

