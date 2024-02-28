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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لون حلمك من أجل مصر.. رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الفنون التشكيلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

وحضر الافتتاح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر.

كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، الفنانة مها جميل عبد الكريم،  الفنان شريف مهدي، محسن ابو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

وفي كلمته أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال اللوحات فى تجميل الحرم الجامعى.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وأن معرض "لون حلمك" يعد فرصة قيمة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتشجيعها على مواصلة الإبداع وخدمة الوطن.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة ان المعرض هدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون، مبينا انه تم تقديم ٤٠٠ عمل فنى.

وأوضح ياسر جبالى مسئول الاسرة انه تم مشاركة طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، بالمعرض إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

وفي ختام افتتاح فعاليات المعرض تم تكريم الضيوف وكذلك العمداء المشاركين بالمعرض ولجنة التحكيم .

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