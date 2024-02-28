عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تدرس إغلاق الحدود مؤقتًا أمام البضائع الأوكرانية

علم بولندا
علم بولندا

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام البضائع الأوكرانية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، إن وارسو تدرس إغلاق الحدود "مؤقتا" أمام البضائع الأوكرانية، وسط توترات بشأن انخفاض الأسعار.

ونقلت  قناة “RMF24” البولندية، ما ذكره توسك، موضحًا أن بولندا تقود محادثات مع أوكرانيا بشأن الإغلاق المؤقت لحدودهما المتبادلة ووقف التجارة.

وأوضح أن مثل هذا الحل سيكون "مؤلمًا لكلا الطرفين"، مستطردًا "نريد مساعدة أوكرانيا، لكن لا يمكننا أن نسمح لهذه المساعدة بأن يكون لها مثل هذه العواقب السلبية على مواطنينا".

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بين البلدين، إذ نظم المزارعون البولنديون احتجاجات في جميع أنحاء بولندا وعلى الحدود مع أوكرانيا احتجاجًا على الواردات الزراعية الأوكرانية والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس وزراء بولندا أن البلاد كانت واحدة من أكثر الدول المؤيدة لأوكرانيا خلال الحرب الشاملة مع روسيا، مضيفًا أنه على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية.

وقال رئيس الحكومة البولندية أيضًا إن غدًا ستعقد قمة زراعية في وارسو حيث سيلتقي تاسك بممثلي المزارعين البولنديين، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لمحادثة جادة بشأن الحدود.

بولندا البضائع الأوكرانية إغلاق الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

ترشيحاتنا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. كلمات قبل بداية الشهر الكريم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

بعضها ارتفع والأخرى انخفضت| أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

لأول مرة منذ 2021.. بيتكوين تتجاوز الـ 60 ألف دولار

"أبو مازن" يحذر من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ