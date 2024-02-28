بولندا تدرس إغلاق الحدود مؤقتًا أمام البضائع الأوكرانية

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام البضائع الأوكرانية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، إن وارسو تدرس إغلاق الحدود "مؤقتا" أمام البضائع الأوكرانية، وسط توترات بشأن انخفاض الأسعار.

ونقلت قناة “RMF24” البولندية، ما ذكره توسك، موضحًا أن بولندا تقود محادثات مع أوكرانيا بشأن الإغلاق المؤقت لحدودهما المتبادلة ووقف التجارة.

وأوضح أن مثل هذا الحل سيكون "مؤلمًا لكلا الطرفين"، مستطردًا "نريد مساعدة أوكرانيا، لكن لا يمكننا أن نسمح لهذه المساعدة بأن يكون لها مثل هذه العواقب السلبية على مواطنينا".

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بين البلدين، إذ نظم المزارعون البولنديون احتجاجات في جميع أنحاء بولندا وعلى الحدود مع أوكرانيا احتجاجًا على الواردات الزراعية الأوكرانية والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس وزراء بولندا أن البلاد كانت واحدة من أكثر الدول المؤيدة لأوكرانيا خلال الحرب الشاملة مع روسيا، مضيفًا أنه على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية.

وقال رئيس الحكومة البولندية أيضًا إن غدًا ستعقد قمة زراعية في وارسو حيث سيلتقي تاسك بممثلي المزارعين البولنديين، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لمحادثة جادة بشأن الحدود.