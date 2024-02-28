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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي يصف الولايات المتحدة بالدولة الأكثر عدوانية

صدى البلد

قال سكرتير مجلس الأمن الروس ينيكولاي باتروشيف ، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر عدوانية في التاريخ الحديث.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة انتهكت سيادة الدول الأخرى أكثر من 150 مرة منذ عام 1945.

وأضاف، أنه لا تزال الولايات المتحدة تفكر بعقلية الحرب الباردة وتعمل على "شيطنة روسيا".

ولفت  إلى أن أمريكا لا تتخلى عن محاولاتها لخلق بؤر جديدة للصراع ولا يمكن تجاهل دعمها للحرب على غزة.

وأوضح مجلس الأمن الروسي، أنه توجد حالياً أكثر من 70 قاعدة عسكرية أمريكية في أمريكا اللاتينية وهذه "عسكرة علنية للمنطقة".

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