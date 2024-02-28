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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد بدعم وتحريض من الحزب الاشتراكي

صدى البلد

أعلنت السلطات التشادية، اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا بدعم من الحزب الاشتراكي بقيادة يحيى ديلو.

وقالت وزارة الإعلام التشادية في بيان لها إن "الحكومة التشادية تخطر الرأي العام الوطني والدولي بأن محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمت بتحريض من السكرتير المالي للحزب الاشتراكي مما أدى إلى اعتقاله".

وأضافت: "الوضع أخذ منعطفا دراماتيكيا مع هجوم متعمد من قبل المتواطئين مع هذا الشخص وعلى رأسهم عناصر من الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس هذه الحركة يحيى دحلو ضد مقر وكالة الأمن الوطني للدولة مما أدى لوقوع وفيات".

وتابعت: "تحركت الشرطة على الفور لإحباط هذا الهجوم المثير للقلق".

وأكملت الوزارة: "الوضع الآن تخت السيطرة، وتم القبض على مرتكبي هذا الفعل أو جاري البحث عنهم وسيتم محاكمتهم وفق القانون".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "كل من يحاول تعطيل العملية الديمقراطية الجارية سيتم ملاحقته قضائيا وتقديمه للعدالة وفقا للقانون".

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