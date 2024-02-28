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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل بيانات التضخم الرئيسية.. ارتفاع أسعار الدولار عالمياً

صدى البلد

ارتفع الدولار الأمريكي ، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق مجموعة من بيانات التضخم العالمية بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد تبدأ فيه البنوك المركزية في تخفيف السياسة، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن قلص البنك المركزي توقعاته لذروة أسعار الفائدة.


وكان الدولار الأسترالي معلقًا أيضًا عند أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع بعد أن جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة المحلية من غير المرجح أن ترتفع أكثر.

ويبدو تقويم البيانات خفيفًا اليوم ، لذا قال المحللون إن الأسواق من المرجح أن تركز على بيانات تضخم المستهلكين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الخميس قبل أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة.


وقال Danske Bank FX واستراتيجي أسعار الفائدة محمد الصراف: 'هناك فرصة أكبر لتراجع التضخم في منطقة اليورو، الأمر الذي ربما يفتح الباب أمام خفض مبكر من البنك المركزي الأوروبي'.

'نعتقد أنه إذا كان التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتا مما هو عليه في منطقة اليورو، فإن الدولار يجب أن يكون قويا.


ودفع التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأسواق إلى تقليص الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين أن فرصة الخفض في يونيو تبلغ الآن حوالي 60٪. في بداية العام، كانت الأسواق تتوقع بشكل كامل تقريبًا خفض أسعار الفائدة في شهر مارس.


وقد أدت إعادة التسعير هذه إلى دفع العملة الأمريكية إلى الارتفاع في عام 2024، بما في ذلك مقابل اليورو. 

وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0804 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى بما في ذلك اليورو، بنسبة 0.3٪ إلى 104.20، بعد أن ارتفع بنسبة 2.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.


وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو بنك، إنه مع توافق توقعات السوق بشكل وثيق مع أحدث توقعات وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين لن يستجيبوا إلا إذا رأوا انقطاعًا في الاتجاه في بيانات المستوى الأول، وخاصة أي شيء يشير إلى ضعف النمو.

اسعار الفائدة إستراتيجية العمل استراتيجية ارتفع مؤشر أدني مستوي احتياطي الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي ألمانيا وفرنسا

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