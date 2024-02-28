بعد استهداف مقار أمنية وإطلاق نار.. حكومة تشاد تكشف تطورات الوضع

أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الأربعاء، أن الوضع "تحت السيطرة"، بعد أن سُمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة التشادية نجامينا عقب هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني.

وقالت الحكومة التشادية، اليوم الأربعاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "كل من يسعى إلى تعكير صفو العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيحاكم ويقدم إلى العدالة".

وسُمع دوي إطلاق نار متقطع بعد ظهر اليوم الأربعاء في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش.

وتحدّث مسؤول في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير، عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر مراسل فرانس برس أنّ صوت إطلاق النار المتقطع سبّب هلعاً بين السكان في وسط مدينة نجامينا.

وأوضحت الحكومة أن أعضاء في الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض اعتقلوا بسبب الهجوم على وكالة الأمن الوطني وستتم محاكمتهم.

وقال وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله إن الهجوم قاده زعيم قوات الأمن يايا ديلو. ولم يعلق بعد.