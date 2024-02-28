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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

150 ألف جنيه مكافأة بطل الأفرو عربية للطائرة جلوس بالقاهرة

صدى البلد

رصد الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، 150 ألف جنيه مكافأة بطل البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

 

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

 

وقرر الفقير منح الفائز بالمركز الأول مبلغ 150 ألف جنيه، بينما سيمنح صاحب  المركز الثاني 100 ألف جنيه على أن يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه.

 

وتم تقسيم الـ12 فريق المشاركين في البطولة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 3 أندية ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من  دور واحد "الذهاب فقط".، والفائز يحصد 3 نقاط.

 

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح  لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

 

ويشارك في البطولة  12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر  والسعودية بفريقين وليبيا  بثلاث فرق.

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