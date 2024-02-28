150 ألف جنيه مكافأة بطل الأفرو عربية للطائرة جلوس بالقاهرة

رصد الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، 150 ألف جنيه مكافأة بطل البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وقرر الفقير منح الفائز بالمركز الأول مبلغ 150 ألف جنيه، بينما سيمنح صاحب المركز الثاني 100 ألف جنيه على أن يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه.

وتم تقسيم الـ12 فريق المشاركين في البطولة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 3 أندية ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد "الذهاب فقط".، والفائز يحصد 3 نقاط.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.

ec4f577d-6e4e-4920-baf6-d55352f30e3b

3f7521ee-5db3-4a41-a750-afb3986dcc1c

4f8f1c7d-1b64-478e-ba65-de594c960948

b84c4ed8-595e-4585-8bce-8c3d8779801c