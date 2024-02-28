دعاء آخر يوم شعبان وأول رمضان .. كيف يمكن استغلال الأوقات المباركة

دعاء آخر يوم شعبان وأول رمضان ، وفي هذا اليوم الذي هو آخر أيام شهر شعبان والذي يعد الصيام فيه مكروها، تتزين وتستقبل البيوت ضيف العام شهر رمضان المعظم، وهناك من يستقبله بالفوانيس والزينة وإرسال التهاني، وهناك من يستقبله بالاستعداد بوجبات روحانية ولا شك أن استقبال رمضان في كلا الحالتين جائز ولا شيء فيه فهو ضيف عزيز له مكانة وبهجة كبيرة في قلوب المصريين، كما أنه لم يرد نصا دعاء آخر يوم شعبان وأول رمضان.

وفي دعاء آخر يوم شعبان وأول رمضان نقول اللهم ارزقني في هذا الشهر الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الرّاحمينَ.



-فى هذه الليلة المباركة اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترفع به البلاء، بلاغا ترحم به عبادك الضعفاء بلاغا تنزل به الدواء على كل داء، بلاغا تنزل به الفرج وقد انقطع الرجاء الا من رب السماء بلاغا نسعد به في ديننا ودنيانا وأخرتنا، بلاغا نعصم به في أمرنا، بلاغا به نأمن في أوطاننا، بلاغا به تعافى أبداننا بلاغا به تضمن أقواتنا، بلاغا تُشفع به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا في الاخرة.

-ربي زدني علما و وسع لي في رزقي و بارك لي في مارزقت و اجعلني محبوبا في قلوب عبادك عزيزا في عيونهم وجيها في الدنيا و الاخرة و من الصالحين المحبوبين المقربين المخلصين ورثة جنة المأوى والنعيم مع سيدنا و مولانا محمد سيد المرسلين و شفيع المذنبين و امان الأنبياء يوم الدين و والدينا و مولودينا و ساداتنا وأهلينا و أصحابنا و من احاطت به شفقة قلوبنا و جدران بيوتنا و عبادك الصالحين الأحياء و الميتين و اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه و اله و صحبه اجمعين بعدد كمال الله كما يليق بكمال الله و جلال و جهه و عظيم سلطانه و بعدد كمال انوار اسمائه و صفاته بما هو له اهل و بما يحب و يرضى و أضعاف ذلك كله امين و الى حضرت النبي الفاتحة ربي صَل و سلم و بارك عليه و على اله.



-اللهم عجـِّل بالفرج وافتح كل باب مرتج، يا من لا يزال باب عطائه مفتوحاً، وغامر فضله ممنوحاً، ليس لي سعي يوجب الإدلال عليك، ولا عمل صالح أقدمه بين يديك، وها أنا بوصف افتقاري أظهرت خفيَّ أمري رغبة في حنانيكَ ولطفكَ، فتعطف عليّ يا عطوف وتحنـّن عليّ يا حنـّان

اللهم ارحم ضعفي وذلي بين يديك... واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك. ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك... واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك... واجعلني أغنى خلقك بك... وأفقر عبادك إليك... ولاتفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك... إن الفضل كله لك منك وإليك

-ويستحب أن نقول في دعاء آخر يوم شعبان وأول رمضان اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وما قبلي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.



-اللهم إنى أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس .



دعاء اخر جمعه من شهر شعبان

دعاء اخر جمعه من شهر شعبان ، في يوم الجمعة عيد أسبوعي وفي قدوم رمضان عيد سنوي، وهما أيام مباركة ضمن 9 ليالي حرص العلماء على اهمية استقبالهما واستغلالهما الاستغلال الأمثل من صلاة وصيام وقيام ، وأن نحرص على أذكار الصباح والمساء، واذكار بعد الصلاة، والدعاء مع نهاية يوم الجمعة خاصة إذا كانت الأخيرة في شهر شعبان، كما أنه في دعاء اخر جمعه من شهر شعبان يستحب أن ندعوا بما نشاء.



- اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وما قبلي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.



-اللهم إنى أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس



- ويستحب أن نقول في دعاء اخر جمعه من شهر شعبان اللهم في هذه الأيام المباركة نسألك أن تعظّم همتنا في محبتك وقربك، وان تجعلنا للمتقين إماما، وان ترزقنا ودك الذي تنقهر لنا به الأكوان كلها، وان تصرف باطننا عن كل ما سواك.



-اللهم و املأ قلوبنا تعظيما لشعائرك وشهودك، تعظيما تنفتح لنا به خزائن عطائك وجودك: وأفِضْ علينا من أنوار قولك: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) ما نستأهل به نَيْل أنوار قولك: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) بفضلك وكرمك يا الله.



-اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فاعطنا منك ما يرضيك عنا،اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك؛ لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين .

-اللَّهُمَّ إجعل صبآحناٰ برضآك يبتديٰ وبرحمتك ينتهي يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي بك نستعين وبك نكتفي نسألك اللَّهُمَّ عفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم احفظنا بحفظك فأنت خير الحافظين واكنفنا برعايتك يا أرحم الراحمين

-فى هذه الليلة المباركة نشهدك يا الله أننا قد علمنا أنك سميت حضرة جمالك باسمك الفتاح لتدلَّ الفقراء والمساكين والمنكسرين من أمثالنا ليتحلقوا على بابك في ليالي الحنان والنفحات التي تفتح فيها خزائن جودك وكرمك وفضلك وحنانك والتي منها هذه الليلة .



ونقول أيضًا في دعاء اخر جمعه من شهر شعبان اللهم يا ودود يا كريم يا لطيف لا تجعل هذه الليلة تنقضي إلا وقد كتبت أسماءنا أسماء فقرائك ومساكينك في ديوان أهل إحسانك ومددك وعطفك وحنانك فتجبر خواطرنا فنطمئن لجميل حفظك ولطفك وجودك وتجلو بصائرنا فنرى محاسن نظرك إلينا بما يعيننا على رضاك وحسن الأدب معك وتنزع من قلوبنا التعلق بحطام الدنيا والخوف من سواك مما كتبت عليه الفناء .



-اللهم نتوسل إليك بك أن تنزلنا في منازل الآمنين في كنفك وعين حفظك في هذا البلاء .

وأن تنظر إلينا في هذه الليلة بجميل نظرك الواسع فتفتح علينا ما خبأته لخالص أحبابك من واسع الأرزاق وشرح الصدور وفيوضات النور حتى نغرق في بحار فضلك وإنعامك فنستغني بجمالك عن من سواك وتختم على هذه الأرزاق بمسك رضاك.



يا الله يا الله يا الله يا عليم يا واسع الجود يا من عطاؤك بلا حدود فك رقاب قلوبنا من ضيق حُجُبنا وظلمة غشاوات نفوسنا وعجِّل بجلاء بصائرنا لنرى حسن تدبيرك لأحوالنا وجميل ملاطفتك لقلوبنا .

يا ودود يا لطيف يا سميع يا مجيب يا كريم يا واسع الفضل استجب لنا فنحن لا نعرف من يقبلنا على أوحالنا هذه إلا أنت فقلوبنا ساجدة بين يديك ونقسم بك عليك استجب لأفقر خلقك إليك واكتب لنا في هذه الليلة ما يليق بجميل صفاتك وما أنت أهله وأدمه علينا يا واسع الجود والإنعام.