دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. كلمات قبل بداية الشهر الكريم

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان، مع آخر أيام شهر شعبان يودع كل مسلم هذا الشهر الجليل ويستعد نفسيًا وبدنيًا لاستقبال شهر الصوم، وليس هناك وداع آخر، من دعاء آخر شعبان ودخول رمضان حتى يتسنى استقبال شهر رمضان بالدعاء والعبادات، وليس هنا أكرم من الدعاء إلى الله ، لذا علينا أن ندعو الله في دعاء آخر شعبان ودخول رمضان أن يعيننا على فعل الطاعات.



ومن كلمات دعاء آخر شعبان ودخول رمضان ما يلي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن جعلتني مسلما، وربيتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.

- اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم.

- الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيء.

- اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي، وطَمئن بها عقلي، وألهمني حُسن التَّفكير والتَّدبير.

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

- اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين.

- اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.



دعاء انتهاء شعبان وقدوم رمضان

دعاء انتهاء شعبان وقدوم رمضان، لا يوجد أكرم وأفضل من أن ندعو الله في هذه الأجواء الروحانية بدعاء انتهاء شعبان وقدوم رمضان فالدعاء هو العبادة الجليلة التي على كل مسلم اللجوء إليها دائما و الالتزام والمواظبة عليها في جميع الأوقات والأحوال، وهناك الكثير من الصيغ لدعاء انتهاء شعبان وقدوم رمضان والتي علينا ترديدها في هذه الأوقات حيث انتهاء شهر شعبان واستقبال رمضان ومن أمثلة دعاء انتهاء شعبان وقدوم رمضان:

- اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد

- اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالاعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير

- اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون.

- اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه

- اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي.

- اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين .

- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

دعاء أواخر شعبان وبداية رمضان

دعاء أواخر شعبان وبداية رمضان، يسعى كل مسلم دائما بكل قوة أن يستفيد بكل لحظة في الحياة الدنيا لرضا الله عز وجل، ومن الأمور التي نكسب بيها رضا الله سبحانه وتعالى مع قرب نهاية شهر شعبان هو دعاء أواخر شعبان وبداية رمضان، فمثل هذه الطاعات ننال بها فضل الله من الرزق والبركة والخير في الدنيا وننال بها الجنة في الحياة الأخرة، ومن المستحب لنا أن نردد دعاء أواخر شعبان وبداية رمضان في هذه الأيام حتى يكون خير استقبال لشهر رمضان، ومن دعاء أواخر شعبان وبداية رمضان نقول:

- اللهم اجعل ماتبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب.

- دبر لنا امورنا واصلح لنا أحوالنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين.

- اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا أحد ونجنا من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم يا من دبر ليوسف أمره وأزاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وحفظ محمدا فى الغار بقدرته وتكلم عيسى فى المهد بأمره وأعاد ليعقوب بصره وشفى أيوب من مرضه.

- اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيارب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه اللهم بلغنا رمضان وَبَارِكْ لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء يارب العالمين يا ارحم الراحمين.

- اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-‎ اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية فأنت تعلم السر ومايخفى وأنت على كل شيء قدير اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن لاذ بك فأجرته وفر إليك فقبلته وخاف منك فأمنته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته.

- ويستحب أن نقول للناس كـ دعاء آخر ليلة جمعة من شهر شعبان جعلنا الله وإياكم في رضاه ننعم ومن الصالحات نغنم ومن جميع البلايا نسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين