الفرقاطة الألمانية هيسن تفتح النار على طائرة مسيّرة لدولة حليفة

فتحت الفرقاطة الألمانية "هيسن"، النار على طائرة بدون طيار من دولة متحالفة مع ألمانيا، حسبما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأطلقت "هيسن" النار على الطائرة دون أن تتمكن من إسقاطها.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، فإن “المسألة تم حسمها لأنها لم تكن طائرة بدون طيار معادية، كما اتضح لاحقاً”.

ولم تكشف الوزارة عن الدولة الحليفة التي تنتمي إليها الطائرة الموجهة عن بعد.

لكن قبل إطلاق النار، سألت "هيسن" جميع الحلفاء عما إذا كانت لديهم طائرات بدون طيار في منطقة العمليات.

وفي وقت لاحق فقط تم اكتشاف أنها كانت طائرة بدون طيار لم يتم الإبلاغ عنها.

وسبق أن أسقطت الفرقاطة طائرتين مسيرتين عن بعد تابعتين للحوثيين في اليمن، التي تعرضت للهجوم منها.

وتتمركز هيسن في البحر الأحمر كجزء من عملية الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" لحماية الملاحة والهجمات التي تتعرض لها السفن.