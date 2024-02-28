مدرب مفاجأة | ليفربول يبدأ رسميًا التفاوض مع خليفة كلوب

قدم نادي ليفربول طلبا رسميا إلى أحد المدربين من أجل بدء المفاوضات معه لتدريب الريدز في الموسم المقبل.

وكتب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، على حسابه بشبكة إكس: "قدم ليفربول الآن طلبًا إلى إينياكي إيبانيز وكيل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن".

وأضاف: "كما تم إبلاغ مسؤولي ليفركوزن بشكل مباشر أن ليفربول يريد التوقيع مع ألونسو".

وتابع: "النادي الألماني لا يزال واثقًا من أن ألونسو سيرفض عرض ليفربول، لا سيما أن لديه عقدا مع ليفركوزن حتى عام 2026".

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول، أعلن رحيله بشكل رسمي عن الريدز عقب نهاية الموسم الحالي.