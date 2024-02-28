دعم السيادة .. أمريكا تعلق على طلب منطقة انفصالية في مولدوفا بمساعدة روسيا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على طلب جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية الانفصالية، المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم سيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وكانت جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، طلبت المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا، وتم اعتماد القرار المقابل من قبل مجلس النواب.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن حماية مصالح سكان ترانسنيستريا المولدوفية من أحد أولوياتها، حيث يتم دائمًا النظر بعناية في جميع المناشدات، من قبل الوزارات ذات الصلة في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "حماية مصالح سكان ترانسنيستريا، هي إحدى الأولويات، ويتم دائمًا دراسة جميع الطلبات بعناية من قبل الوزارات الروسية المعنية".

فيما أعلنت حكومة مولدوفا رفضها الدعاية التي تنشرها ترانسنيستريا الانفصالية بعد طلبها الحماية من روسيا.