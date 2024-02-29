ملابس نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة، كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الرمادي مع توب قصير للغاية كشف عن بطنها ونسقت معهما جاكت باللون الأسود المطرز.

حمل حذاء نسرين طافش توقيع دار Prada، يصل سعره إلى 1990 دولار أي ما يعادل 61 ألف جنيه، وحقيبة من Karl Lagerfeld يصل سعرها إلى 335 جنيه سترليني، أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

أنتعلت نسرين طافش بوت طويل للغاية باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الأكسسوارات العصرية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.