نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر الفنان حلمي بكر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، حول تصرفات زوجة حلمي بكر المزعجة و التي منعت عن الزيارة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري برفقة مؤدى المهرجانات حمو بيكا.

قال الدكتور وسام الدين عويني، خبير العلاج الطبيعي، إن النوم على وسادة مرتفعة قد يسبب بعض الآثار السلبية على الصحة والراحة الشخصية،

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن كوارث ونصائح كارثية للشيفات.