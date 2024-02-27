نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر
تصدر الفنان حلمي بكر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، حول تصرفات زوجة حلمي بكر المزعجة و التي منعت عن الزيارة.
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري برفقة مؤدى المهرجانات حمو بيكا.
أضرار النوم على وسادة مرتفعة.. طبيب يحذر
قال الدكتور وسام الدين عويني، خبير العلاج الطبيعي، إن النوم على وسادة مرتفعة قد يسبب بعض الآثار السلبية على الصحة والراحة الشخصية،
كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل
نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن كوارث ونصائح كارثية للشيفات.