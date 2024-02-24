بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

قدّمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



مقادير الكانيلوني

١ معلقة سمنة جنة

عبوة ونصف كانلوني

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعم

١ بصلة مفرومة ناعم

٢ جزر مبشور

٢ كوب فطر مقطع مكعبات صغيرة

رشة جوزة الطيب

ملح- فلفل

١ ملعقة كبيرة دقيق

١ كوب لبن

١ كوب جبن بارميزان

جبن موتزريلا

خليط بشاميل



طريقة تحضير الكانيلوني



نضع سمنة جنة ثم نقلي البصل والجزر والفطر ثم نضع اللحمة ونضع الملح والفلفل وجوزة الطيب وعند الاستواء نضع الدقيق واللبن...

نقوم بحشي الكانلوني ثم نضع بقاعدة الصينيه قليل من خليط البشاميل ثم طبقة من الكانلوني وفوقها خليط بشاميل وجبن البارميزان ثم طبقة من الكانلوني وتغكى بخليط البشاميل وعلى الوجه حين موتزاريلا.

