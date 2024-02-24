طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشوكليت بودينو.
مقادير تشوكليت بودينو
١٧٠ جرام شوكولاته غامق
٥٥ جرام شوكولاته بالحليب
١ ملعقة كبيرة زبدة
٦ صفار بيض
ربع كوب سكر بني
٢ ملعقة كبيرة كاكاو
١ كوب كريمه سائلة
١ كوب لبن
نصف ملعقة صغيرة ملح
١ ملعقة صغيرة فانيلا
للوجه
كاكاو
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير تشوكليت بودينو
في وعاء نضع صفار البيض مع السكر البني و الفانيلا و الملح و نخلطهم ثم نضيف اللبن، الكريمة السائلة و الكاكاو ونرفعهم على النار مع التقليب حتى يسخن الخليط نضيف الشوكولاتة الغامقة والشيكولاتة الفاتحة و الزبدة ونقلب حتى تذوب المكونات تماما و تتجانس
نصفي الخليط في مصفاة للحصول على قوام أملس و نسكبها في أطباق صغيرة
نزيين الوجه و تقدم بالهنا و الشفا.