طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشوكليت بودينو.

مقادير تشوكليت بودينو

١٧٠ جرام شوكولاته غامق

٥٥ جرام شوكولاته بالحليب

١ ملعقة كبيرة زبدة

٦ صفار بيض

ربع كوب سكر بني

٢ ملعقة كبيرة كاكاو

١ كوب كريمه سائلة

١ كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة فانيلا

للوجه

كاكاو

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير تشوكليت بودينو

في وعاء نضع صفار البيض مع السكر البني و الفانيلا و الملح و نخلطهم ثم نضيف اللبن، الكريمة السائلة و الكاكاو ونرفعهم على النار مع التقليب حتى يسخن الخليط نضيف الشوكولاتة الغامقة والشيكولاتة الفاتحة و الزبدة ونقلب حتى تذوب المكونات تماما و تتجانس

نصفي الخليط في مصفاة للحصول على قوام أملس و نسكبها في أطباق صغيرة

نزيين الوجه و تقدم بالهنا و الشفا.